Aşk mı Yaşıyorlar?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin oyuncularından Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Alp Navruz ile aşk yaşıyor iddialarına son noktayı koydu.

Afra Saraçoğlu, önceki akşam setin yoğunluğundan fırsat bularak ailesiyle birlikte bir balıkçıda yemek yedi. Saraçoğlu mekan çıkışı ailesini beklerken muhabilerin sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin, "Yeni bir proje söz konusu mu?" sorusuna Saraçoğlu, "Dizimiz devam ediyor, yaza doğru belki bir sinema filmi olabilir" açıklamasında bulundu. Reklam filmlerinden teklif aldığını belirten güzel oyuncuya "Alp Navruz ile aşk var mı?" sorusuna Afra Saraçoğlu "Çok yakın arkadaşım, öyle bir şey yok" açıklamasında bulundu.



