Aşk iddiaları için Özlem Yıldız ne dedi?

Özlem Yıldız, Dağhan Doğruer ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

38 yaşındaki Özlem Yıldız'ın kalbini sosyetenin genç temsilcilerinden Dağhan Doğruer'e kaptırdığı yönünde haberler basında yer almıştı. Yıldız'ın geçtiğiniz hafta Bebek'te bir mekanda Doğruer'le sarmaş dolaş eğlendiği iddia edilmişti.

"SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM"

GECCE.com'a konuşan Özlem Yıldız çıkan bu haberleri yalanladı. Ünlü sunucu şu açıklamayı yaptı: "Haber doğru değil. Dağhan arkadaş grubumdan sevdiğim bir arkadaşım." Özlem Yıldız, 2013 yılında 7 yıl evli kaldığı oğlunun babası Sinan Serter'den boşanmıştı.