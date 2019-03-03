Aşk hayatı İrem'i yordu

Sık Sık aişk hayatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici konser öncesi konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşk hayatı hakkında çok konuşmayan Derici "yoruldum" ifadelerini kullandı.

İrem Derici önceki akşam Beyoğlu Jolly Joker'de, Dolapdere Grubu ile sahnedeydi.

sahne öncesi soruları yanıtlayan Derici, gazetecilerin "Sahneye çıkmadan bir uğurunuz var mı?" sorusuna "Benim bütün uğurum burada. Benim uğurum ekibimdir. Başka bir şeye gerek yok" dedi.

Aşk hayatıyla ilgili sorulan soruları yanıtlayan şarkıcı, "Hayatımda yaklaşık iki aydır kimse yok. Biraz yoruldum. Artık sadece müziğimle anılmak istiyorum. Yıllardır size böyle bir şey söylemedim. Bana hak verin. Ne siz yorulun ne de ben" dedi.

Gazetecilerin geçtiğimiz günlerde eski eşi Rıza Esendemir'in sitemini hatırlatması üzerine Derici, "Oralara hiç girmeyin" diyerek sahneye koştu.