Aşk dolu bakışlar

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor. Çeşme’de sahne alan Dalkılıç, şarkılarını Erçel’in gözlerine bakarak söyledi.

Büyük aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, önceki gün Çeşme’deydi. Bir mekanda Yıldız Tilbe ile karşılaşan Murat Dalkılıç sevgilisini ünlü sanatçı ile tanıştırdı.

Tilbe’nin Erçel için “Ne kadar tatlı bir kızmış, maşallah“ dediği duyuldu.

Sole Mare'de sahne alan Dalkılıç, şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak seslendirirken, Erçel de alkışlarıyla ünlü popçuya destek oldu.

Düşman çatlattılar

Hande Erçel, romantik şarkılarda yanına gelen sevgilisini bol bol alkışladı. Çiftin aşk dolu bakışları, düşman çatlattı.