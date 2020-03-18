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Asılsız Paylaşım Yapan 24 Kişi Gözaltına Alındı

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Asılsız Paylaşım Yapan 24 Kişi Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24’ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.

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