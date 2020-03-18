Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24’ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.
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Asılsız Paylaşım Yapan 24 Kişi Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
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- 09:57 - Asılsız Paylaşım Yapan 24 Kişi Gözaltına Alındı
- 09:56 - Tahliye İşlemleri Tamamlandı
- 09:54 - Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 7 bin 954’e yükseldi
- 09:46 - Karantina Sabahı Böyle Görüntülendi
- 09:40 - Kadir Şeker İçin İstenen Ceza Belli Oldu
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- 09:37 - Flaş... Flaş... Motorine İndirim Geliyor
- 09:33 - Çanakkale Zaferi 105 Yaşında
- 09:27 - Tepki Çeken Görüntüler Sonrası Soruşturma!
- 09:20 - Sağlık Bakanlığından Yönetmelik
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- 15:09 - İtalya'da Mahsur Kaldı!
- 15:07 - CHP Milletvekilinden Koronavirüs Açıklaması
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