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Asılsız Koronavirüs Paylaşımlarına 31 Gözaltı

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Asılsız Koronavirüs Paylaşımlarına 31 Gözaltı
Adana polisi, sosyal medyada asılsız ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan 31 kişi hakkında işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımları yapan 31 kişi hakkında, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca polis, çok sayıda dijital materyale el koydu. 

İl Emniyet Müdürlüğü’nce, sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan kişiler hakkında gelen ihbarları anında değerlendirildiği, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

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