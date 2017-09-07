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Asılsız ihbarı yapanların kimliği şoke etti

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Asılsız ihbarı yapanların kimliği şoke etti
MANİSA'da, 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Emniyete bol bol ambulans gönderin" diyerek ihbarında bulunan Kırkağaç 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki acemi er 20 yaşındaki H.M.C. ile destek oldukları ileri sürülen 5 er gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki  bir haftalık acemi er H.M.C., arkadaşlarının teşvikiyle 1 Eylül cuma akşamı 112 Acil Komuta Merkezi'ne asılsız ihbarda bulundu. Acemi er H.M.C., cep telefonundan merkezi arayarak, "Emniyete bol bol ambulans gönderin. Hemen harekete geçin. Yoksa patlayacak" diyerek ihbarda bulundu.

Jandarma ve polis alarma geçti, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis, ihbarı yapanı tespit için çalışma yaparken, 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki acemi er H.M.C.'ye ulaşıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, askeriye gitti. H.M.C. ve 5 arkadaşı gözaltı alındı. 6 acemi er bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından  5 er serbest bırakırken; H.M.C. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

 

TUTUKLANDI

Manisa'da, 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Emniyete bol bol ambulans gönderin" diyerek asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Kırkağaç 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 20 yaşındaki er H.M.C. tutuklandı. Diğer 5 asker ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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