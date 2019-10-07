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ASIL FELAKET SENSİN IVANA! EZHEL'İN ŞARKISINI SÖYLEYİNCE TEPKİ YAĞDI!

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ASIL FELAKET SENSİN IVANA! EZHEL'İN ŞARKISINI SÖYLEYİNCE TEPKİ YAĞDI!
Sunucu ve manken Ivana Sert, bir etkinlik kapsamında podyuma çıktı. Son zamanlarda şarkıcılığa soyunan Sert, 'Felaket' isimli şarkıyı seslendirdi.

Sunuculuğu bıraktıktan sonra ‘İmalat hatası’ isimli şarkıyla çıkış yapmaya çalışan Ivana Sert, istediği beklentiyi alamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı. Ardından Ahmet Kaya’nın ‘Kum gibi’ şarkısını bozuk Türkçesiyle seslendirince kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olmuş, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece' şeklinde okuduğu dizeler, ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece' olarak anlaşılmıştı.

 

BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

 

Sosyal medyada gelen tepkilere rağmen konserlerine devam eden Ivana, sesine ve kendisine çok güvendiğini dile getirerek “Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim” demişti. Müzik dünyasını ayağa kaldıran bu açıklamaya bir tepki de MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan'dan geldi. Seyhan, ‘'Bu nedir böyle öz güven patlaması? Barlarda şarkı söyleyin, dans edin, paralar kazanın. Kendinize uygun markaların reklamlarını kapın, kabul. Destekleyelim de ama hadsizce boyunuzdan büyük laflar edince kendinize gelmeniz için birazcık eleştirelim ya! Kategorinizin dışına çıkmayın derim” açıklamasını yaptı.

İVANA  SERT  YİNE  KULAKLARI TIRMALADI

 

Şarkıcılığa soyunan modacı Ivana Sert, Kıbrıs’ta sahne aldı ve rapçi Ezhel’in ”Felaket” şarkısını söyledi. Ivana Sert’in takipçileri ”Asıl felaket olan sensin” gibi yorumlar yaptı.

 

İŞTE O VİDEO...

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

 

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Ivana, takipçilerini de ikiye böldü. Sert’in performansını beğenenlerin yanı sıra ‘Asıl felaket olan sensin’, ‘Ses yok maalesef’ ve ‘Şimdi sen bu işten para mı kazanıyorsun’ diyerek tepki gösterenler oldu.

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