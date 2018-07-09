Aşıklardan ses çıkmıyor...

Yaklaşık 8 yıl önce tanışan ve 1 yıl önce evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten henüz evlilik haberi gelmedi. Serdar Bey’in gözünden sakındığı ve hayatımın aşkı dediği Seda Selçuk’tan beklenen evlilik haberi bir türlü gelmedi. Büyük bir aşk yaşayan çiftin yakın dostlarından da son zamanlarda bu ilişki ile ilgili bir yorum gelmiyor.
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Sözbir Otel’in sahibi genç iş adamı Serdar Sözbir ve yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Seda Selçuk’tan beklenen evlilik haberi gelmeyince akıllara “Aralarına kara kedi mi?” girdi sorusu geldi.
Etiketler: serdar sözbir, seda selçuk
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