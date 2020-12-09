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Aşıdan sonra maske takmaya devam

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Aşıdan sonra maske takmaya devam
Milyonlarca insan korona aşısından sonra maskelerden kurtulacağına inansa da, işin uzmanları bu konuda aynı fikirde değil.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi.

Vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü, ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar süratle devam ediyor.

On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler üç faz olarak gerçekleştirdikleri aşı çalışmalarının başarılı sonuçlarını açıklamaya başladı.

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralı ve temizlikle birlikte maske kullanımı, en önemli tedbirler arasında yer alıyor.

Bu kuralalrdan ise insanların en çok şikayet ettiği maske kuralı.

AŞIDAN MASKEDEN KURTULACAĞIZ UMUDU

ABD’li bilim insanları, koronavirüs aşılarının şiddetli korona hastalığına karşı oldukça koruyucu olduğunu, ancak klinik denemelerde asemptomatik yayılmaya ilişkin testler yapılmadığı için aşının toplumdaki bulaş oranını ne kadar azaltabileceğinin net olmadığını vurguladı.

Yani sonuçlar, aşılanan bazı insanların semptom geliştirmeden enfekte olma ıve bu kisilerin daha sonra virüsü sessizce bulaştırabilme olasılığına açık kapı bırakıyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, corona virüsün giriş kapılarında biri olan burundaki viral yükün kas içi enjeksiyonlarla tamamen önelemenin mümkün olmayabileceğini ifade ederek, aşı olan insanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

AŞIDAN SONRA MASKELER ÇIKMAYACAK

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı doktor Michal Tal, "Pek çok insan aşı olduktan sonra artık maske takmak zorunda kalmayacaklarını düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Aşılanan insanlar hala bulaşıcı olabilirler ve maske takmak onlar için kritik ifadelerini kullandı.

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