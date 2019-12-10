Asgari Ücrette Son Durum

Türkiye'nin gözü-kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek son dakika haberinde.

T7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak etkileyecek ve tüm maaş kalemlerinde görülebilecek 2020 asgari ücret zammı için bugün komisyon ikinci kez toplanıyor.



Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak ikinci toplantıyla birlikte 2020 asgari ücret rakamı için kritik bir eşik de aşılmış olacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti.



Peki asgari ücret için öne çıkan üç formül neler? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...



Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor. Yeni asgari ücret merakla beklenirken, 3 formül konuşuluyor.



İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın. Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.



SGK işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.



İLK TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.



Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi. Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.