ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞİ ZOR!

Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

SonDakika.com'un haberine göre; Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 390, yoksulluk sınırını 6 bin 610 lira olarak tespit etti. Memur Sendikaları Konfederasyonundan (Memur-Sen) yapılan yazılı açıklamaya göre, her ay düzenli yapılan açlık-yoksulluk araştırmasında, bu yılın Haziran ve Temmuz aylarındaki fiyatlar karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda, Temmuz ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 390, yoksulluk sınırı 6 bin 610 lira olarak belirlendi.