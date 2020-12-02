Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı online yapılacak

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık'taki ilk toplantının koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda internet ortamında yapılması kararlaştırıldı.

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2021 yılında bir çalışanın alacağı en düşük maaşın belli olacağı görüşmeler başlıyor.

2021 asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

4 TOPLANTI

Geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya benzer bir uygulama yapılması durumunda aralık ayının ikinci haftasında işveren sendikasının ev sahipliğinde bir toplantının gerçekleşmesi, üçüncü haftasında işçi sendikasının ev sahipliğinde bir toplantının gerçekleşmesi ve son haftasında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda kararın açıklanması bekleniyor.

İLK TOPLANTI ONLINE

4 Aralık'ta doğrudan tüm çalışan vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarının ilk toplantısı, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla online olarak internet üzerinden gerçekleşecek.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Her yıl taraflar arasında şiddetli tartışmalara sahne olan asgari ücret toplantıları öncesi, siyasi partilerden de teklifler gelmeye başladı.

CHP asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiği, İyi Parti de en az 3 bin lira olması önerisinde bulunurken, HDP ise en yüksek teklifi söyleyerek 4 bin lira olmasını belirtmişti.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE 2 BİN 542 LİRA

2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9,4 oranında artış yapılabilir.

Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.