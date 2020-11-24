Asgari ücret alan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Asgari ücret maaş zammı ne kadar? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama.

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonlarca çalışan yeni maaşlarını merak ediyor. Her yıl sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni zam oranının bu yıl ne kadar olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Yeni maaşların belli olm

Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? 2021 yılına girmemize yaklaşık bir ay kala, milyonlarca işçi tarafından asgari ücret zam oranı konusunda araştırmalar başladı. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılır. Peki, 2021 asgari ücret maaş zammı ne kadar? İşte son gelişmeler....

2021 ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi:

"Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkiliyor. Bu tabloyu geçen sene de koymuştuk. Asgari ücreti geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz.

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Son 10 yıla baktığımız zaman bir önceki yılın enflasyonundan 2-3 puan fazla olmuş. Sadece 2016 yılında seçim dönemiydi ve orada yüzde 30'luk artış oldu. 2021'de ne olabilir diye bakarsak yine enflasyona bakacağız. Yine yüzde 15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 2.700 TL civarında bir net ücreti düşünüyoruz. Ama tabi bu bir pazarlık masası.".

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor..

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

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2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

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Evli, eşi çalışan 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor

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Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.

Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

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