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Asena'nın 3 yıllık sevgilisi evli mi?

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Asena'nın 3 yıllık sevgilisi evli mi?
Ünlü oryantal Asena, geçen hafta konuk olduğu tv programında "3 yıldır bir boksörle beraberim. Aslan parçası" demişti. Bu hafta ise Asena'nın sevgilisinin kim olduğu ve çok ilginç gerçekler gün yüzüne çıktı...

Ünlü oryantal, 3 yıldır Almanya'da Gramofon isimli mekanı işleten Hasan Dere'yle beraber...

Bir de sevgilisi ortaya çıkan Dere'nin aynı zamanda uzun süredir evli olduğu öğrenildi.

İşletmeciyle 5 sene beraberlik yaşayan şarkıcı Deniz Gençay, canlı yayında gözyaşları içinde "Asena 5 yıl beraber olduğum Hasan'ı benim elimden aldı. İkisini Semiha Yankı tanıştırdı. Hasan beni ve çevremi kullandı, restoranı benim sayemde büyüttü" dedi.

HASAN BOŞANIP ASENA'YLA EVLENECEK

Canlı yayına bağlanan ve Deniz Gençay'la tartışan Semiha Yankı ise "Hasan ile Asena'nın aşkının mimarı benim ama Hasan, Deniz'den ayrıldıktan 4 ay sonra Asena'yla tanıştı. Hasan çocuğunun annesiyle uzun süredir ayrı. Yakında boşanıp Asena'yla evlenecek" diye konuştu.

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