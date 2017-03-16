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Asena'dan 'evli sevgili' haberine yanıt!

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Asena'dan 'evli sevgili' haberine yanıt!
Oryantal Asena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Evli sevgili' haberlerine tepkisini gösterdi.

Katıldığı bir magazin programında evlilik yolunda ilerlediği bir sevgilisi olduğunu açıklayan Asena’nın, daha sonra Hasan Dere adındaki sevgilisinin evli olduğu ayrıca beş yıl boyunca başka bir kadınla da ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ve geride bıraktığımız günün en çok konuşulan işlerinden biri olan ‘Asena’nın evli sevgilisi’ haberine akşam saatlerinde oryantal Asena’dan bir yanıt geldi.

Dostlarıyla masa başında yemek yerken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Asena’nın yanı başında duran kişi haberlere konu olan Hasan Dere’den başkası değildi.

Asena bu kareyi “..kıymetlim Hasan Dere❤” notuyla paylaştı...

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