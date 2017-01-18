Asena'dan Caner'e evlilik hediyesi şoku

Oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin'e bir yıl önce boşandığı eşi modacı AsenaAtalay'dan icra şoku geldi. Atalay, Caner'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri sürerek nikâhtan 3 gün sonra 120 bin liralık icra takibi başlattı. Caner ise istenen tutarın kat kat fazlasını ödediğini belirtip iptal davası açtı. Milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçen yıl 29 Ocak'ta İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı.
12 AYLIK NAFAKAYI İSTEDİ
Mahkeme, Caner Erkin'in Asena Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Ünlü futbolcu, boşanmadan bir yıl sonra, 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Şükran Ovalı ile nikah masasına oturdu. Asena Atalay, sunuculuk yaptığı magazinprogramında "Caner'in evlilik haberini sunmam" diyerek evliliğe olan tepkisini gösterdi. Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliğe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin'i icraya vermekle gösterdi. Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen Caner Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri süren Asena Atalay, avukatı aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 4 Şubat 2016-05 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık yoksulluk nafakası olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizi ödenmesi için Caner Erkin hakkında icra takibi başlattı.
CANER'DEN KARŞI DAVA
Caner Erkin de, boşanma kararına aykırı olarak başlatılan icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
'FAZLASINI ÖDEDİM'
Caner Erkin, yoksulluk nafakası 10 bin liranın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden bir kısmını da banka yoluyla Asena Atalay'a ödediğini iddia etti. Ödemelerle ilgili banka dekontlarının bulunduğunu belirten Caner Erkin, Asena Atalay'a elden para verdiğine dair tanıkların mahkemece dinlenmesini istedi.
İPTALİNİ İSTEDİ
İcra emrinin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de Asena Atalay'a yükletilmesine karar verilmesini isteyen Caner Erkin'in icra emrinin iptali talebi, mahkeme tarafından değerlendirilecek.
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Asena'dan Caner'e evlilik hediyesi şoku
Oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin'e bir yıl önce boşandığı eşi modacı AsenaAtalay'dan icra şoku geldi. Atalay, Caner'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri sürerek nikâhtan 3 gün sonra 120 bin liralık icra takibi başlattı. Caner ise istenen tutarın kat kat fazlasını ödediğini belirtip iptal davası açtı. Milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçen yıl 29 Ocak'ta İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı.
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