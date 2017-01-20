  • BIST 82.185
  • Altın 147,989
  • Dolar 3,8274
  • Euro 4,0748
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi

»
Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi
Şahin Irmak ile evlilik hazırlıkları devam eden Asena Tuğal, düğünlerini yurt dışında yapma fikrinden vazgeçtiklerini söyledi.

Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi Şahin Irmak ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Asena Tuğal, önceki gün Akmerkez'deydi. Sevgilisi Irmak'ın isteği üzerine hobi olarak cam boyamaya başlayan Tuğal, yeni projelerin geldiğini fakat değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.

MEKAN BAKIYORLAR
Yaz gelmeden dünya evine girmeyi planladıklarını söyleyen Tuğal, düğün için mekan araştırması yaptıklarını dile getirdi. Düğünü yurtdışında yapmaktan vazgeçtiklerini söyleyen oyuncunun annesinin hediye ettiği yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu yüzüğünü göstererek, “Annemin yüzüğüydü. Bana uğur getiriyor. Parmağımdan çıkarmamaya çalışıyorum” dedi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde19 Ocak 2017 Perşembe 17:33
  • People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı19 Ocak 2017 Perşembe 17:22
  • Tarih belirlendi19 Ocak 2017 Perşembe 00:51
  • Emily'den cesur paylaşım!18 Ocak 2017 Çarşamba 15:46
  • Asena'dan Caner'e evlilik hediyesi şoku18 Ocak 2017 Çarşamba 15:32
  • FETÖ'den tutuklu Atilla Taş'a 10 yıl hapis şoku18 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
  • Seren Serengil, eski kocasının neden vurulduğunu açıkladı16 Ocak 2017 Pazartesi 22:44
  • İç çamaşırlarım ve bornozumla...16 Ocak 2017 Pazartesi 22:33
  • Şeyma Subaşı'dan şaşırtan radikal karar!16 Ocak 2017 Pazartesi 22:27
  • Hadise'den büyük hadise!16 Ocak 2017 Pazartesi 22:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim