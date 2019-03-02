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Asena mahkeme kararını beğenmedi

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Asena mahkeme kararını beğenmedi
Caner Erkin’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen Asena Atalay, önceki günkü duruşmadan da iyi haber alamadı.

 

Bilirkişi, Caner’in 15 bin TL ödemesi gerektiğine karar verirken; dava ertelendi.
2016'da altı yıllık evliliklerini noktalayan Asena Atalay ile Caner Erkin savaşı bitmiyor... Oğlunun velayetini alan Atalay, 2 yıl önce Beşiktaşlı futbolcuya dava açıp oğulları için kendisine 50 bin liralık iştirak nafakası ödemesini talep etmişti.

Mahkemeye aylık kazancının 35 bin lira olduğunu beyan eden Caner Erkin'e Atalay'ın avukatı "Davalı oğluna ödeyeceği iştirak nafakası bedelini az ödemek için mahkemeyi yanıltmaya çalışmakta" itirazı yaptı.

Bu gelişmelerin ardından mahkeme, gelir tespitine karar verdi. Bilirkişi raporuna göre Erkin'in eski eşine aylık 15 bin lira iştirak nafakası ödemesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Davanın önceki günkü duruşmasında Caner Erkin'in 15 bin liraya da itiraz etmesine Atalay'ın avukatı, "Maddi gücü yerinde babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamamak istemesini kabul edemiyorum" savunması yaptı. Dava, ertelendi.

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