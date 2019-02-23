Asena herkesin içinde sevgilisini tekme tokat dövdü

Kasım 2018’de Ayberk Kalkavan’la aşk yaşamaya başlayan Asena Atalay, Ocak 2019’da terk edildi. Vakit kaybetmeden Kadir Güneş’le birlikte olmaya başlayan Atalay, geçtiğimiz hafta bir mekanda Güneş’le tekme tokat kavga etti.

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, özel hayatında yeniden gaza bastı! Eski eşi tarafından marjinal bir hayat yaşamakla suçlanan bir çocuk annesi sunucu, Kasım 2018'de gönlünü kendisinden 5 yaş küçük Ayberk Kalkavan'a kaptırmıştı. Ancak sosyetik iş adamının ailesi, Asena Atalay aşkına onay vermeyince ikili geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. Dedikodulara göre 29 yaşındaki Atalay, vakit kaybetmeden de gönlünü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş'e kaptırdı.

ÖFKEDEN DELİRDİ

Bir süre gizli gizli görüşen Asena Atalay ile Güneş, geçtiğimiz hafta ise arkadaşlarıyla eğlenmek için soluğu Bebek'teki Angie isimli mekanda aldı. Ancak güzel başlayan eğlence, kötü bitti.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı mekanın özel localarında oturan Atalay ile Güneş kavgaya tutuştu. Dedikodulara göre; ağız dalaşıyla başlayan kavga şiddetlendi. Atalay, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmek bilmedi.

Öfkeden deliye dönen ve ortalık yerde ağza alınmayacak küfürler eden Asena Atalay, kısa süre aşk yaşadığı Kadir Güneş'e herkesin içerisinde tekme atıp apar topar mekandan çıktı. Bu olay üzerine ise Güneş, Atalay'la olan kısa süreli ilişkisini bir daha başlamamak üzere de noktaladı!