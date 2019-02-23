  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

Asena herkesin içinde sevgilisini tekme tokat dövdü

»
Asena herkesin içinde sevgilisini tekme tokat dövdü
Kasım 2018’de Ayberk Kalkavan’la aşk yaşamaya başlayan Asena Atalay, Ocak 2019’da terk edildi. Vakit kaybetmeden Kadir Güneş’le birlikte olmaya başlayan Atalay, geçtiğimiz hafta bir mekanda Güneş’le tekme tokat kavga etti.

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, özel hayatında yeniden gaza bastı! Eski eşi tarafından marjinal bir hayat yaşamakla suçlanan bir çocuk annesi sunucu, Kasım 2018'de gönlünü kendisinden 5 yaş küçük Ayberk Kalkavan'a kaptırmıştı. Ancak sosyetik iş adamının ailesi, Asena Atalay aşkına onay vermeyince ikili geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. Dedikodulara göre 29 yaşındaki Atalay, vakit kaybetmeden de gönlünü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş'e kaptırdı.

ÖFKEDEN DELİRDİ

Bir süre gizli gizli görüşen Asena Atalay ile Güneş, geçtiğimiz hafta ise arkadaşlarıyla eğlenmek için soluğu Bebek'teki Angie isimli mekanda aldı. Ancak güzel başlayan eğlence, kötü bitti.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı mekanın özel localarında oturan Atalay ile Güneş kavgaya tutuştu. Dedikodulara göre; ağız dalaşıyla başlayan kavga şiddetlendi. Atalay, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmek bilmedi.

Öfkeden deliye dönen ve ortalık yerde ağza alınmayacak küfürler eden Asena Atalay, kısa süre aşk yaşadığı Kadir Güneş'e herkesin içerisinde tekme atıp apar topar mekandan çıktı. Bu olay üzerine ise Güneş, Atalay'la olan kısa süreli ilişkisini bir daha başlamamak üzere de noktaladı!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hülya Avşardan 3 milyonluk anlaşma22 Şubat 2019 Cuma 10:54
  • "Bıktım sizin yalan haberlerinizden"22 Şubat 2019 Cuma 10:07
  • Khloe Kardashian'a büyük ihanet!21 Şubat 2019 Perşembe 14:58
  • Bu haberi yaqpan namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir21 Şubat 2019 Perşembe 14:39
  • Geceye dekoltesi damga vurdu21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
  • Bengü anne olmaya mı hazırlanıyor21 Şubat 2019 Perşembe 11:23
  • "Ben aslında çok utangaç birisiyim"21 Şubat 2019 Perşembe 10:38
  • Burçin eski aşkı İlker Kaleli'ye isyan etti!21 Şubat 2019 Perşembe 09:50
  • "Cebinde akrep var"21 Şubat 2019 Perşembe 09:13
  • Reklam filminden rekor ücret aldılar20 Şubat 2019 Çarşamba 17:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim