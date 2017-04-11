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Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi

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Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi
Anlaşmalı olarak boşanan Caner Erkin ve Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Erkin, boşanma sonrası farklı sebeplerle mahkemelik olduğu Atalay hakkında sessizliğini bir kez daha bozdu. Ünlü futbolcu bu kez avukatı aracılığıyla konuştu.

ASENA Atalay, eski eşi Caner Erkin’e oğulları Çınar’ın eğitim, sağlık ve tatil giderlerini karşılamadığı iddiasıyla 461 bin TL’lik icra takibi başlatmıştı. Atalay, bu davanın yankıları sürerken, Erkin’in evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için bir kez daha mahkemeye başvurdu. Ayrıca eski eşinin tüm mal varlığına tedbir konulmasını talep etti.

Davaların Atalay’ın lehine sonuçlandığı yönündeki haberler karşısında bu kez Caner Erkin avukatı aracılığıyla suskunluğunu bozdu.

Erkin’in avukatı Emrah Pamuk şunları söyledi:

"7 Nisan’daki duruşma sonrasında Asena Atalay’ın sanki Caner Erkin aleyhine açmış olduğu tüm davalarda haklı göründüğü ve davaları kazandığı şeklinde haberler çıkmıştır. Söz konusu dava henüz sonuçlanmadığı gibi Asena Atalay’ın Caner Erkin’in BJK kulübündeki ve bankalardaki alacaklarına tedbir uygulanması talebi reddedilmiştir. Bir diğer konu Asena Atalay’ın oturduğu evden çıkartılması. Bu, Caner Erkin’in kiraları ödemediği için evden tahliye ediliyormuş gibi basında yer almıştır. Ancak Caner Erkin, mecbur olmamasına rağmen tüm kiralarını ödemiştir. Kira sözleşmesinin bitmesinden dolayı mal sahibi tahliye işlemlerini başlatmıştır.”

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