  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKarakolda yangın: 14 asker dumandan etkilendi

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler

»
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler
Asena Atalay, oğlunun velayet davasında “Onunla gittiğim davetlerdeki fotoğrafları sunup ahlaksız yaşam sürdüğümü iddia etti. Caner’in de biseksüel arkadaşları ile fotoğrafları var. Ben de Caner’e biseksüel mi diyeyim” dedi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, oğlu Çınar'ın velayetini almak için dava açan Caner Erkin'e, Asena'dan sert yanıt geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşı dava açan Asena Atalay Caner Erkin hakkında zehir zemberek iddialarda bulundu.İşte dava dilekçesindeki o iddialar; - Caner'le imzaladığımız protokol sonrası boşandık. Bana ödemesi gereken nafakayı ve oğlu Çınar'ın bakım, eğitim gibi giderlerini ödemediği için Caner'e icra takibi başlattım- Boşanma ilamını ve babalık görevlerini yerine getirmeyen Caner Erkin, hakkında başlattığım icra takipleri sonrası, sosyal medya üzerinden hakkımda yıpratıcı ithamlarda bulundu.İCRA TAKİBİNDEN SONRA ÇOCUĞU AKLINA GELDİ - Caner Erkin, çocuğunu görmeye dahi gelmiyordu. Başlattığım icra takibi ardından unuttuğu çocuğu aklına geldi ve velayet davası açtı.SAHTE ANNEYE İHTİYACI YOK - Yeni eşiyle oğlunu tanıştırdığı ilk gün birlikte uyumuşlar. Oğlum Çınar, bu durumu bana ağlayarak anlattı. Şükran Ovalı'nın da oğlum Çınar'la video çekilerek sosyal medyada paylaşmış. Amacı, iyi bir anne figürü çizmeye çalışmak. Çınar'ın öz annesiyle yaşaması gerekir. Sahte anneye ihtiyacı yoktur.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılın en büyük festivali Coachella başladı! Şeyma Subaşı da festivale katıldı15 Nisan 2017 Cumartesi 15:59
  • İbrahim Erkal için hastaneden son dakika açıklaması15 Nisan 2017 Cumartesi 15:19
  • Teoman, esmer güzelle fena yakalandı15 Nisan 2017 Cumartesi 08:45
  • Burak Deniz: İşte kıskançlık olmaz15 Nisan 2017 Cumartesi 08:25
  • Şener Şen’i yine yok edecek mi?14 Nisan 2017 Cuma 16:10
  • Emine Ün'den duygulandıran İbrahim Erkal paylaşımı!14 Nisan 2017 Cuma 15:54
  • Burcu Esmersoy şaşırttı!14 Nisan 2017 Cuma 15:41
  • Tarkan ilham kaynağım oldu14 Nisan 2017 Cuma 15:40
  • Deniz yürek hoplattı!14 Nisan 2017 Cuma 15:39
  • Sezen Aksu, Deniz Seki'yi bekliyor14 Nisan 2017 Cuma 14:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim