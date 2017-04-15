Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, oğlu Çınar'ın velayetini almak için dava açan Caner Erkin'e, Asena'dan sert yanıt geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşı dava açan Asena Atalay Caner Erkin hakkında zehir zemberek iddialarda bulundu.İşte dava dilekçesindeki o iddialar; - Caner'le imzaladığımız protokol sonrası boşandık. Bana ödemesi gereken nafakayı ve oğlu Çınar'ın bakım, eğitim gibi giderlerini ödemediği için Caner'e icra takibi başlattım- Boşanma ilamını ve babalık görevlerini yerine getirmeyen Caner Erkin, hakkında başlattığım icra takipleri sonrası, sosyal medya üzerinden hakkımda yıpratıcı ithamlarda bulundu.İCRA TAKİBİNDEN SONRA ÇOCUĞU AKLINA GELDİ - Caner Erkin, çocuğunu görmeye dahi gelmiyordu. Başlattığım icra takibi ardından unuttuğu çocuğu aklına geldi ve velayet davası açtı.SAHTE ANNEYE İHTİYACI YOK - Yeni eşiyle oğlunu tanıştırdığı ilk gün birlikte uyumuşlar. Oğlum Çınar, bu durumu bana ağlayarak anlattı. Şükran Ovalı'nın da oğlum Çınar'la video çekilerek sosyal medyada paylaşmış. Amacı, iyi bir anne figürü çizmeye çalışmak. Çınar'ın öz annesiyle yaşaması gerekir. Sahte anneye ihtiyacı yoktur.
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Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler
Asena Atalay, oğlunun velayet davasında “Onunla gittiğim davetlerdeki fotoğrafları sunup ahlaksız yaşam sürdüğümü iddia etti. Caner’in de biseksüel arkadaşları ile fotoğrafları var. Ben de Caner’e biseksüel mi diyeyim” dedi.
Etiketler: asena atalay, caner erkin, biseksüel
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