Asena atalay yeni aşkıyla şaşırttı

Özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Asena Atalay, yine iş başında! Sunucu, gönlünü kendinden 5 yaş küçük iş adamı Ayberk Kalkavan’a kaptırdı. İkili, geçen Cuma da Akatlar’daki bir dürümcüde görüldü.

Takvim Gazetesi'nden Aydın Hamza'nın haberine göre geçtiğimiz Cuma akşamı bir mekanda eğlenen Atalay ile Kalkavan, sabaha karşı 4 buçukta ise soluğu Akatlar'daki Dürümcü İrfan'da aldı. İkili, çevredeki meraklı bakışlardan ise kurtulamadı. 29 yaşındaki Atalay'ın inşaat sektöründe çalışan 24 yaşındaki iş adamıyla yeni bir aşka yelken açması ise "Asena'ya çıtır sevgili" yorumu yaptırdı.

5 YAŞ FARK VAR

Atalay'dan 5 yaş küçük olan Kalkavan, Londra Regent's Üniversitesi'nde Küresel Ticaret ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve geçtiğimiz yıl da Londra'daki Cass Business School'da Deniz Ticareti ve Finans master'ı yaptı.