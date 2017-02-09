  • BIST 87.991
  • Altın 147,199
  • Dolar 3,6953
  • Euro 3,9478
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Asena Atalay: Oğlumu vermem

»
Asena Atalay: Oğlumu vermem
Ünlü futbolcu Caner Erkin’den boşandıktan sonrada gündemden bir türlü düşmeyen Asena Atalay önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eski ve davalık olan eşi Asena Atalay, Hepsi Grubu üyelerinden Cem Kemer ile beraber alışveriş yapmaya çıktı. Alışveriş merkezinde muhabirleri birden karşısında gören Asena Atalay birden gerildi. Eski eşi Caner Erkin'in, oğulları Çınar'ın velayetini almak için dava açacağı hatırlatılan Atalay, "Oğlumu magazin malzemesi yapmam. İkimiz de çok mutluyuz. Etle tırnağız biz. Oğlumu vermem." cevabını verdi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asena Atalay: Oğlumu vermem09 Şubat 2017 Perşembe 15:42
  • Murat Yıldırım ve Imane Elbani'nin kalacak evi yok!09 Şubat 2017 Perşembe 15:40
  • Transparan adriana09 Şubat 2017 Perşembe 15:18
  • Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?09 Şubat 2017 Perşembe 14:59
  • Benim herşeyimdi09 Şubat 2017 Perşembe 14:40
  • Cem dikkat çekici tweet paylaştı.09 Şubat 2017 Perşembe 14:24
  • Oyuncu olmak istiyorum!09 Şubat 2017 Perşembe 14:17
  • Ayşe kim mi?09 Şubat 2017 Perşembe 14:08
  • Neden?09 Şubat 2017 Perşembe 14:00
  • Porno yıldızının kızı!09 Şubat 2017 Perşembe 14:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim