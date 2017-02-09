Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eski ve davalık olan eşi Asena Atalay, Hepsi Grubu üyelerinden Cem Kemer ile beraber alışveriş yapmaya çıktı. Alışveriş merkezinde muhabirleri birden karşısında gören Asena Atalay birden gerildi. Eski eşi Caner Erkin'in, oğulları Çınar'ın velayetini almak için dava açacağı hatırlatılan Atalay, "Oğlumu magazin malzemesi yapmam. İkimiz de çok mutluyuz. Etle tırnağız biz. Oğlumu vermem." cevabını verdi.
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Asena Atalay: Oğlumu vermem
Ünlü futbolcu Caner Erkin’den boşandıktan sonrada gündemden bir türlü düşmeyen Asena Atalay önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.
Etiketler: Asena Atalay, Caner Erkin, Şükran Ovalı
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