Asena Atalay ile Ahmet Hakan, Barcelona'da mı?

Ahmet Hakan'ın bugün kısa bir yazı yazıp tatile çıktığını duyurması, dün gündeme bomba gibi düşen "Ahmet Hakan ile Asena Atalay aşk yaşıyorlar. Bugün birlikte Barcelona'ya tatile gittiler" iddialarını da dolaylı olarak doğrulamak olarak görüldü.

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın Ahmet Hakan'la aşk yaşadığı iddiası dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre ççift, Barcelona’ya tatile gitmek için uçak bileti almış ancak aynı uçakta yan yana kesilen biletlerden biri son anda yanmıştı. Hakan'ın yeni aşkının yanına bir sonraki uçakta uçtuğu iddia edilmişti.

AHMET HAKAN TATİLE ÇIKTIĞINI DOĞRULADI!

Çıkan bu iddiaların ardından gözler Asena Atalay ile Ahmet Hakan'a çevrildi. İkilinin iddialar için ne diyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena Atalay'ın şu saate kadar herhangi bir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Ahmet Hakan ise Hürriyet'teki köşesinde yer alan yazı ile tatile gittiğini doğruladı. Hakan okurlarına "Bana bir kaç gün müsaade edin lütfen" diye seslendi. Ahmet Hakan'ın bu dizeleri iddiaları doğrulamak olarak algılandı.