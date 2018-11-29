  • BIST 95.126
  • Altın 203,361
  • Dolar 5,1533
  • Euro 5,8655
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Asena Atalay ile Ahmet Hakan, Barcelona'da mı?

»
Asena Atalay ile Ahmet Hakan, Barcelona'da mı?
Ahmet Hakan'ın bugün kısa bir yazı yazıp tatile çıktığını duyurması, dün gündeme bomba gibi düşen "Ahmet Hakan ile Asena Atalay aşk yaşıyorlar. Bugün birlikte Barcelona'ya tatile gittiler" iddialarını da dolaylı olarak doğrulamak olarak görüldü.

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın Ahmet Hakan'la aşk yaşadığı iddiası dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre ççift, Barcelona’ya tatile gitmek için uçak bileti almış ancak aynı uçakta yan yana kesilen biletlerden biri son anda yanmıştı. Hakan'ın yeni aşkının yanına bir sonraki uçakta uçtuğu iddia edilmişti. 

AHMET HAKAN TATİLE ÇIKTIĞINI DOĞRULADI!

Çıkan bu iddiaların ardından gözler Asena Atalay ile Ahmet Hakan'a çevrildi. İkilinin iddialar için ne diyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena Atalay'ın şu saate kadar herhangi bir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Ahmet Hakan ise Hürriyet'teki köşesinde yer alan yazı ile tatile gittiğini doğruladı. Hakan okurlarına "Bana bir kaç gün müsaade edin lütfen" diye seslendi. Ahmet Hakan'ın bu dizeleri iddiaları doğrulamak olarak algılandı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ece Gürsel mekana alınmadı!29 Kasım 2018 Perşembe 17:10
  • Acun Şeyma boşanmasının protokol detayları ortaya çıktı!28 Kasım 2018 Çarşamba 13:26
  • Erbil'in kardeşi o haberlere isyan etti!28 Kasım 2018 Çarşamba 10:54
  • Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının detayları!28 Kasım 2018 Çarşamba 10:47
  • Şeyma Subaşı, İstanbul'u terk etti!28 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
  • Gülben Ergen'den Acun Ilıcalı için geçmiş olsun mesajı28 Kasım 2018 Çarşamba 10:40
  • Çağatay Ulusoy'dan flaş Şeyma Subaşı açıklaması28 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
  • Seren Serengil ve Deniz Akkaya küfürbaz takipçileri affetmedi27 Kasım 2018 Salı 19:09
  • Demi Rose geceye damgaya vurdu!27 Kasım 2018 Salı 19:06
  • Şeyma Subaşı'nın sahibi olduğu mekana icra!27 Kasım 2018 Salı 18:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim