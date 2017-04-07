Asena Atalay hayatının şokunu yaşadı

Asena Atalay, nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı eski eşi Caner Erkin'den iki aylık nafakayı aldı. Ancak bu kez de 'ev krizi' çıktı.

CANER NAFAKAYI ÖDEMEYE BAŞLADI

Milli futbolcu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasındaki nafaka krizi çözüldü. Atalay'ın, nafakayı ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlattığı Erkin, Şubat ve Mart aylarının nafakasını ödedi. Geçtiğimiz yıl mahkeme; Erkin'in eski eşine aylık 10 bin lira nafakası ödemesine ve oğulları Çınar'ın masraflarını karşılamasına karar vermişti. Erkin'in nafaka ve masrafları ödemediğini iddia eden Atalay, İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurmuştu.

120 BİN LİRA TALEP ETMİŞTİ

Atalay; Şubat 2016-Ocak 2017 arasındaki 12 aylık yoksulluk nafakası olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizi isterken, oğlunun masrafları için de 451 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Mahkeme; Çınar'ın masrafları için başlatılan icranın durdurulmasına karar verirken, Atalay'ın nafaka talebini kabul etti. Erkin, kararın ardından eski eşine iki aylık nafaka ödedi. Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç, icra takibinin devam ettiğini söylerken, icra dosyasına ilişkin ödemelerin Erkin tarafından yapıldığını belirtti. Sındıraç, "Mahkeme, icra takibini reddetti' algısı yanlıştır" diye konuştu.

ASENA'YA İHTAR: EVİ BOŞALT

Caner Erkin, boşanma davasından sonra Asena Atalay'ın oğluyla birlikte oturması için kiraladığı evin ücretini ödemeyince ev için tahliye kararı çıktı. Atalay'ın oturduğu evin sahibi, kira ücretini alamayınca icra takibi başlattı. Kira sözleşmesi kendi adına olan Caner Erkin, yedi günlük itiraz süresi boyunca sessiz kalmayı tercih etti. Bunun üzerine evi boşaltması için Asena Atalay'a ihtarname gönderildi.