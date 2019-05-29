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ASENA ATALAY DİNİ İNANCINI AÇIKLADI

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ASENA ATALAY DİNİ İNANCINI AÇIKLADI
Atalay sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen sorular arasında dinle ilgili olanı bakın nasıl cevapladı...

Eski eşi Caner Erkin’le olan evliliğini bitirdikten sonra uzun bir süre mahkeme ve nafaka haberleriyle gündeme gelen Asena Atalay şimdilerde pek de fazla ortalarda görünmüyor.

Günlük koşturmaları içerisinde olan ve magazin muhabirlerinden uzakta kalmayı tercih eden Atalay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman kendisini hatırlatıyor.

Özellikle instagramın soru cevap özelliğini aktif olarak kullanan ve hiç umulmadık zamanlarda takipçilerine kendisine sorular yöneltmesini isteyen Asena Atalay bunları büyük bir samimiyetle cevaplıyor.
Atalay yaptığı bu tarz bir soru cevap etkinliğinde kendisine yöneltilen ‘Dini inancınız nedir?’ sorusuna ilginç bir yanıt verdi. İnanç sistemini biraz değişik olarak tamamlayan Atalay’ın yanıtı şöyle oldu

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