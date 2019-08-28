ASELSAN'DAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ!

ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün "Cirosu en fazla artan şirketler arasında ASELSAN birinci olarak seçildi" dedi.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Kocaeli’de katıldığı bir toplantıda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün,"Özellikle küresel havacılık ve savunma sanayisinde finansal performansın incelendiği bir araştırmada cirosu dünyada savunma alanında en fazla artan şirketler arasında ASELSAN birinci olarak seçildi" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ağustos ayı meclis toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin katılım sağladığı toplantıda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın çalışmaları hakkında önemli bilgiler aktardı. ASELSAN’ın mühendisleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma sanayisindeki sorumluluğuna ortak olduğunu aktaran Görgün, aynı zamanda birçok müttefik ülkeye de bilgi, savunma ve haberleşme alanında ürettikleri ürünleri sattıklarını dile getirdi. ASELSAN’ın hızla büyüyerek dünyadaki savunma sanayisi alanında üretim yapan firmalar arasında yer aldığını kaydeden Görgün, 2018 yılında yapılan bir araştırmaya gören ASELSAN’ın küresel havacılık ve savunma sanayisinde cirosu artan firmalar arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi.