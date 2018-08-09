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Arzum Onan yıllara meydan okuyor!

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Arzum Onan yıllara meydan okuyor!
Arzum Onan, her yıl olduğu gibi tatil için Bodrum'dan başka bir yer tercih etmiyor. Yaz aylarının başında soluğu Ege'de alan Onan, önceki gün bir mekanda görüntülendi. Onan, 44 yaşında olmasına rağmen fiziği ile göz doldurdu..

Bir dönemin podyumlarda fırtına gibi esen mankenlerin başında gelen Arzum Onan, her yıl olduğu gibi tatil için Bodrum'dan başka bir yer tercih etmiyor. 

Yaz aylarının başında soluğu Ege'de alan Onan, önceki gün bir mekanda görüntülendi. Bir bayan arkadaşı ile iskelede güneşlenen eski manken, 44 yaşında olmasına rağmen fiziği ile göz doldurdu. 

Gün boyu gölgede dinlenen Onan, akşam vakti kendisini serin sulara bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca suyun içinden çıkmayan Onan, sonrasında iskeleye geçti. 

Mayosunu çıkararak bikinisini giyen Onan, sonrasında kitap okudu.

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