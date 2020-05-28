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Artvin'e Göktaşı Düştü İddiası

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Artvin'e Göktaşı Düştü İddiası
Trabzon, Artvin, Erzurum, Sivas ve Bingöl başta olmak üzere pek çok kentte "göktaşı düştü" ihbarları yapıldı. İlk değerlendirme; gökyüzünde görülen ışığın, beklenen bir göktaşı yağmuru olduğu yönünde.

Dün saat 20.30 sıralarında gökyüzünde meydana gelen şiddetli patlamayla gök gürültüsüne benzer bir ses duyuldu ve yoğun ışık görüldü.

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde çok sayıda kentte görülen doğa olayı kısa süreli paniğe neden oldu.

 

İLK AÇIKLAMA: HENÜZ GÖKTAŞI DÜŞEN BİR YER TESPİT EDİLEMEDİ
Polis ve jandarmaya göktaşı düştüğü yönünde çok sayıda ihbar yapıldı. Ancak güvenlik birimleri tarafından henüz göktaşı düşen bir yer tespit edilemedi.

Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken,  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti.

 

"TİPİK BİR METEOR OLAYI"
Doç. Dr. Ozan Ünalan, görgü tanıklarının ifadeleri, videolar ve resimlere bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bir meteor vakası görüldü ülkemizde, özellikle Doğu illerde, Gündeydoğu ve Doğu Karadeniz tarafından görüldü diye raporlar geliyor. Bu bir meteor olayı görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun bir ışık hüzmesi 3 dakika ardından gelen patlamayla beraber görülmüş, bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz.

 

 

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