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Artık yeter! Kayseri yanıyor

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Artık yeter! Kayseri yanıyor
Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin kentte artan corona virüsü vaka sayılarına isyan etti.

Kentteki yöneticilerin inisiyatif almaktan kaçındığını ifade eden Şahin, “Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak, ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor. Artık yeter! Kayseri yanıyor. Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin” ifadelerini kullandı.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin normalleşme sürecinin ardından kentte artan corona virüsü vaka sayılarına rağmen yöneticilerin inisiyatif almamasına isyan etti.

“SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şahin şu ifadelere yer verdi;

* Yöneticiler inisiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri’de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak, ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor.

* Artık yeter! Kayseri yanıyor. Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin.

* Her gün stres altında harap bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız?”

Mehmet İlhan Şahin tepkisini Twitter hesabından bu paylaşımlarla dile getirdi.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER ARASINDA

Corona virüsü vaka sayıları artan kentleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım” ifadelerini kullanmıştı.

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