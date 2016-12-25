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"ARTIK TÜRKİYE'SİZ HESAP OLMAZ"

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"ARTIK TÜRKİYE'SİZ HESAP OLMAZ"
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye hesaba katılmadan Suriye’de bir şey yapılamayacağını söyledi.

Işık, “Şehitler veriyoruz, canımız yanıyor. Ancak şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz’ dedi.
Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde ‘Yeni Türkiye’de Sivil Toplumla Cumartesi Buluşmaları’ toplantısı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Mili Savunma Bakanı Fikri Işık, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, “Bölgemizde tarihin yeniden yazıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte hiç kimsenin bu bölgeden Türkiye’yi hesaba katmadan bir şey yapılamayacağını bilmesini istiyoruz” dedi.

AMAÇ KENDİ GÜVENLİĞİMİZ
Işık şöyle devam etti: Birinci önceliğimiz ülkemizin huzuru ve güvenliğidir. Ülkemizin huzuru ve güvenliği gerektirdiği için bugün El Bab’ta operasyon yapıyoruz. Özgür Suriye ordusuyla oradan Türkiye’ye yönelik bir tehdidi bertaraf etmek için mücadele ediyoruz. Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız. Şehitler veriyoruz. Canımız yanıyor, ciğerparelerimizi toprağa veriyoruz. Ancak, şunu da çok iyi biliyoruz ki 4-5 bin yıllık devlet geleneği olan bir milletin evlatları olarak gerektiğinde hür ve bağımsız yaşamak için şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar ilelebet vatan olmaz. En az şehit ve gazi vererek bu noktada operasyonları tamamlamayı hedefliyoruz.

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