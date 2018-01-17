  • BIST 116.593
  • Altın 163,348
  • Dolar 3,8063
  • Euro 4,6601
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

"Artık Sütyen Takıyorum"

»
"Artık Sütyen Takıyorum"
'Bana Aşk Ver' isimli yeni şarkısıyla Aynur Aydın, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan şarkıcı bir ara dinleyenleri de şaşırttı.

Altı yıl önce Almanya'dan gelen Aynur Aydın, 'Türkçemi anlamadılar. Aslında o dönem yazdığım şarkılar başkaydı.''dedi.

''ALEYNA TİLKİ'NİN ZEKASI İLE ARAMIZDAKİ YAŞ FARKI KAPANIYOR''

Aleyna Tilki ile dostlukları sosyal medyada dikkat çeken Aynur Aydın ''Ben 32 yaşındayım, Aleyna 17 iyi bir dostluğumuz var. Aramızdaki yaş farkı Aleyna'nın zekası ile kapanıyor. Zaten benim akıl yaşım 25. Keşke uyanık biri olsaydım daha kolay olurdu'' dedi. Her sarışını Aleyna Tilki sanmamak lazım!

''ARTIK ALEYNA EVE GELDİĞİNDE SÜTYEN GİYİYORUM''

Yasemin Şefik'in ''Sosyal medyada Aleyna Tilki ile paylaştığınız videolardan gördüğüm kadarıyla çok eğleniyorsunuz. Yoksa eğlenmiyor musunuz?'' diye yorumlamasının ardından Aynur Aydın ''Aleyna evime gecenin 12'sinde çiğköftelerle geliyor. Evet çok eğleniyoruz. Ama artık Aleyna eve geldiğinde sütyen giyiyorum. En son bir videomu çekti. Evdeyiz sütyen takmamışım. O görüntüler 350 bin kişi tararından izlenmiş.'' dedi. (Kaynak: milliyet.com.tr)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küvet Pozu İşinden Etti!16 Ocak 2018 Salı 14:15
  • Hadise Çıldırdı!16 Ocak 2018 Salı 12:59
  • Şiddet Mağduru!16 Ocak 2018 Salı 12:58
  • Parayı Bulunca Oynadı!15 Ocak 2018 Pazartesi 16:46
  • İhanet mi Etti?15 Ocak 2018 Pazartesi 12:11
  • 50 Kilo Verdi!15 Ocak 2018 Pazartesi 11:58
  • Tacizcisini İfşa Etti14 Ocak 2018 Pazar 09:51
  • "Hiç Öpüşmedim"14 Ocak 2018 Pazar 09:25
  • Senaryolarla Türkçe öğrendim14 Ocak 2018 Pazar 09:16
  • Öyle Pozlar Verdi ki...14 Ocak 2018 Pazar 09:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim