Geçtiğimiz yaz Boyner Holding CEO'su Cihan Alpay ile dünya evine giren Ece Vahapoğlu, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz hafta hamile olduğunu açıklayan Vahapoğlu'ndan kötü haber geldi.

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, bebekleri olacağını geçtiğimiz hafta instagram hesabından "Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah" diyerek paylaşmıştı.

Mutlulukları uzun sürmeyen çift kötü haberi yine instagram üzerinden duyurdu.

Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası diyerek söze başlayan güzel sunucu, "Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. 'Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.'" şeklindeki yazısını Mevlana'nın sözüyle bitirdi.