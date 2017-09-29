Art arda flaş gelişmeler... Pazar günü Avrupa'da kıyamet kopacak!

İspanya, pazar günü bağımsızlık konusunda referandum düzenlemekte ısrar eden Katalonya bölgesinde küçük uçaklara ve helikopterlere uçuş yasağı getirdi.

İspanya basını, İspanya sivil havacılık kurumunun özerk bölge Katalonya'nın başkenti Barcelona'nın hava sahasını 2 Ekim'e kadar küçük uçak ve helikopterlere kapattığını duyurdu.

El Mundo gazetesinin haberine göre, kısıtlamanın amacı 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde gerçekleşebilecek gösterilerden havadan görüntü alınmasını engellemek.

"TEPKİ ÇOK BÜYÜK"

Öte yandan, Katalonya bölgesinde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna karşı olanlar ev ve iş yerlerine İspanya bayrağı asarak tepki gösterdi.

Başkent Madrid başta olmak üzere ülkede birçok kentte binalara bayraklar asıldığı görülürken, "Sosa Dias" adlı bir firma da Katalonya'da yaşanan olayların etkisiyle İspanyol bayrağı satışlarının 3 kat arttığını açıkladı.

Ayrıca İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya bölgesine takviye jandarma ve polis gönderildi.Güvenlik güçleri için düzenlenen törenlere katılan bazı vatandaşlar, "Katalonya, İspanya'dır", "Yaşasın İspanya", "Yaşasın polis", "İspanya pes etme" sloganları attı.

"SABAHLAYIN, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURUN"

Öte yandan, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden "Katalonya Ulusal Asamblesi" (ANC) adlı sivil toplum kuruluşu da 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu için vatandaşlara "Sabahlayın, oy kullanma yerlerinde uzun kuyruklar oluşturun, Katalan polisiyle direkt temasa geçmeyin." uyarısında bulundu.

ANC'den yapılan açıklamada, referandum için oy kullanma işleminin saat 09.00'da başlayacağı belirtilerek, oy kullanma yerlerinin önünde saat 07.00'den itibaren "protesto amaçlı" kuyrukların oluşturulması, gidenlerin yanlarında yiyecek, su ve şemsiye götürmesi istendi. ANC, referandumda kullanılacak oy pusulalarının gönüllüler tarafından sandık başında dağıtılacağını duyurdu.

Bu arada Katalonya özerk yönetimi hükümetinin Barselona'da düzenlediği, Katalonya Güvenlik Konseyi toplantısına İspanya hükümeti adına Devlet Güvenlik Sekreteri Jose Antonio Nieto da katıldı.

Nieto, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Katalonya özerk yönetimi hükümetine referandumu iptal etmesi çağrısını yinelediklerini söyledi. Kimsenin ifade özgürlüğünü kısıtlamak istemediklerini vurgulayan Nieto, "Eğer yasal düzen korunursa şiddet olması için bir sebep yok." dedi.

Aynı zamanda, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu girişiminden dolayı 30 Eylül ve 1 Ekim'de Madrid'de referanduma karşı olanların ve destek verenlerin ayrı ayrı toplam 5 gösteri yapacakları kaydedildi.

"YAPILMAYACAK!"

Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un "yapılmayacak" şeklinde açıklamada bulunduğu bağımsızlık referandumda ısrar eden Katalonya yerel yönetimi, resmi olarak açıklanmış oy kullanma yerleri, seçim görevlileri veya oy sandıkları olmamasına rağmen Katalan halkını 1 Ekim Pazar günü referandumda oy kullanmaya çağırıyor.

Savcılığın talimatıyla, 1 Ekim'de Katalonya'daki tüm kamu binalarının kapalı tutulması için polis, jandarma ve Katalonya yerel polisinin görevlendirildiği açıklansa da bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri halka "sabahlayın, oy kullanma yerlerinde uzun kuyruklar oluşturun, Katalan polisiyle direkt temasa geçmeyin" çağrısı yapıyor.