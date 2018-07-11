  • BIST 94.597
  • Altın 190,776
  • Dolar 4,7344
  • Euro 5,5549
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKüçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı

Arsen Khubulov, Erzurumspor'da

»
Arsen Khubulov, Erzurumspor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rus futbolcu Arsen Khubulov'u transfer etti.

Kulüp binasında gerçekleşen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan ile asbaşkan Ünsal Kıraç'ın yer aldığı törende, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Khubulov ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Mevlüt Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyoruz bir yandan da kulübün ileriye dönük planlarını yapıyoruz. Bu zamana kadar 5-6 transfer yaptık. Bugün de Rusya'dan bir futbolcu kardeşimizi getirdik." dedi.

Doğan, Khubulov transferinin kulübe katkısının olacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Teknik heyet ve transfer komitemizle uzun uğraşlar sonucu bu futbolcumuzu kadromuza kattık ve bize faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra 2 ya da 3 futbolcu daha alacağız. Kamp dönemi bitince eksik gördüğümüz yerler olursa onlara da ayrı bakacağız. Amacımız kümede kalmak değil yukarıları zorlayabilen, şehrimizin ve taraftarımızın izlemekten keyif alacağı bir takım kurmak."

Atiker Konyaspor deplasmanında ilk karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Doğan, "Kendi sahamızda da Beşiktaş ile maç yapacağız. Ligde hangi takımla maç yapacağımızın bir önemi yok. Önemli olan takımın kendi durumudur. Eğer kalitemiz ve durumumuz iyi ise hiçbir takım fark etmez. Biz kendi oyunumuzu oynayıp galip gelebilirsek problem yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4. etapta zafer Rendon'un11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  • Riyad Mahrez, Manchester City'de11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:32
  • Paris'te final coşkusu11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:31
  • Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:29
  • Arsen Khubulov, Erzurumspor'da11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
  • Fransa 3. kez Dünya Kupası finalinde11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
  • Fenerbahçe, İsviçre'ye gitti10 Temmuz 2018 Salı 16:22
  • Murat Akın Adana Demirspor’da10 Temmuz 2018 Salı 13:41
  • De Jong'un yeni durağı Katar10 Temmuz 2018 Salı 13:40
  • Bedir: "Deniz Türüç için ciddi bir teklif almadık"10 Temmuz 2018 Salı 12:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim