Arnavutköy'de denizde hortum çıktı

Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Arnavutköy'de yağmurun kuvveti daha fazla oldu. Kısa süreli sağanak bir çok ev ve işyerinin su altında kalmasına neden oldu.