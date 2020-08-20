İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Arnavutköy'de yağmurun kuvveti daha fazla oldu. Kısa süreli sağanak bir çok ev ve işyerinin su altında kalmasına neden oldu.
- BIST 1.121
- Altın 454,942
- Dolar 7,3129
- Euro 8,6537
- İstanbul 25 °C
- Ankara 28 °C
- Fahrettin Altun'dan "müjde" açıklaması
- Yunanistan'da hayal kırıklığı: Harita geçersiz
- İspanya'da yeniden Covid-19 alarmı
- Arnavutköy'de denizde hortum çıktı
- Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu
- California'da veba virüsü çıktı
- Musa Orhan için tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkardı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın konrolümüz altında...
- FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...
- Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
- 55 kişi AKP’den İyi Parti’ye geçti
- JÜLİDE ATEŞ RÖPORTAJDAN KAÇIYOR MU?
- Eda Taşpınar aşık mı?
- Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
- Esteworld ticarethane mi?
Arnavutköy'de denizde hortum çıktı
Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan'da hayal kırıklığı: Harita geçersizAvrupa Birliği Komisyonu, yaptığı açıklamada Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de kendi tezlerini savunmak için öne sürdüğü ‘Sevilla Haritası’nın ‘AB’nin resmi belgesi olmadığını’ belirtti.
İspanya'da yeniden Covid-19 alarmıNisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı. İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 715 vaka tespit edildi. Bu sayısının Nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.
Arnavutköy'de denizde hortum çıktıArnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Musa Orhan için tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkardıSiirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İ.E'ye cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş Musa Orhan hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!Yarından itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor ve özellikle Türkiye'nin kuzey kesimleri yağışlardan etkilenecek. İstanbul'da da yarın ve cuma günü yağışların etkili olması bekleniyor. İşte hava durumuna dair son tahminler...
VİDEO GALERİ
- 12:42 - Fahrettin Altun'dan "müjde" açıklaması
- 12:31 - Yunanistan'da hayal kırıklığı: Harita geçersiz
- 12:23 - İspanya'da yeniden Covid-19 alarmı
- 12:14 - Arnavutköy'de denizde hortum çıktı
- 20:36 - Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu
- 20:13 - California'da veba virüsü çıktı
- 16:03 - Musa Orhan için tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkardı
- 15:50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın konrolümüz altında...
- 15:31 - FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...
- 15:27 - Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
- 15:22 - 55 kişi AKP’den İyi Parti’ye geçti
- 15:16 - JÜLİDE ATEŞ RÖPORTAJDAN KAÇIYOR MU?
- 15:11 - Eda Taşpınar aşık mı?
- 15:06 - Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
- 15:02 - Esteworld ticarethane mi?
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim