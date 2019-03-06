Arkamdan konuşun umrumda değil

Yaptığı her paylaşımıylşa olay olan ınstagram fenomeni Şryma Subaşı kendi ınstagram hesabından yaptığı açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatı ve şalşalı yaşam biçimiyle sıkça mağazin gündemin de adından söz ettiren Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Subaşı son paylaşımın da ünlü şarkıcı Demet Akalın'a gönderme yaptı.

Şubaşı'nın sözleri şöyle" İşte o 2 sene kablo taşıdı kanalda dediğin kişiyi de işten çıkartan ben değilim! Hatta tam tersi ben zannedecekler üstüme gelecekler lütfen çalışmaya devam etsin diyen benim! Ama alıştığınız için her şeyi benim üzerime atıp Şeyma cevap vermez ki karalayın demeye... Kaderim buymuş sizler bütün masalarda beni konuşacaksınız bende hayatımı yaşamaya devam edeceğim.. Çokta kötü değil şükür" ifadelerini kullandı. Sözlerine ekleyen Subaşı "Lütfen her gün beni konuşmaya devam ve yalan haber yapmaya devam edin, neden bilmiyorum ama kendimi haksızlığa uğradığım için daha güçlü ve mutlu hissediyorum" dedi. (Haber konseyi: Özlem Akdovan)