  • BIST 115.147
  • Altın 163,642
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Arkadaşının Eski Aşkı Çıktı!

»
Arkadaşının Eski Aşkı Çıktı!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, Yasemin Şefkatli’yle yaşadığı aşkı, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İdo'nun yeni sevgilisiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Meğer İdo'nun yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli, İdo'nun yakın arkada

Sosyal medya hesaplarında sürekli birbirlerine olan aşklarını dile getiren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin tanışma hikayesi ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu. Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı. Anıl Tetik ve Yasemin Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo yakın arkadaşının esi sevgilisine aşkını ilan etti.  Bu aşkın ortaya çıkmasının ardından magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Anıl Tetik, İdo Tatlıses ile olan dostluğunu bitirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kavga Büyüyor18 Ocak 2018 Perşembe 11:19
  • Seren’e Hande 2 ay yasak18 Ocak 2018 Perşembe 11:13
  • Yerden Yere Vurdu!17 Ocak 2018 Çarşamba 17:07
  • Hangi Sosyetik Aile Domuz Gribi Oldu?17 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
  • Türk Erkeklerini Tatmadım17 Ocak 2018 Çarşamba 16:51
  • Evini Sevgilisine Verdi17 Ocak 2018 Çarşamba 11:25
  • "Artık Sütyen Takıyorum"17 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
  • Tuba'nın zor anları!17 Ocak 2018 Çarşamba 11:16
  • Küvet Pozu İşinden Etti!16 Ocak 2018 Salı 14:15
  • Hadise Çıldırdı!16 Ocak 2018 Salı 12:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim