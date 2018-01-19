Arkadaşının Eski Aşkı Çıktı!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, Yasemin Şefkatli’yle yaşadığı aşkı, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İdo'nun yeni sevgilisiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Meğer İdo'nun yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli, İdo'nun yakın arkada

Sosyal medya hesaplarında sürekli birbirlerine olan aşklarını dile getiren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin tanışma hikayesi ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu. Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı. Anıl Tetik ve Yasemin Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo yakın arkadaşının esi sevgilisine aşkını ilan etti. Bu aşkın ortaya çıkmasının ardından magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Anıl Tetik, İdo Tatlıses ile olan dostluğunu bitirdi.