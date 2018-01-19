Sosyal medya hesaplarında sürekli birbirlerine olan aşklarını dile getiren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin tanışma hikayesi ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu. Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı. Anıl Tetik ve Yasemin Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo yakın arkadaşının esi sevgilisine aşkını ilan etti. Bu aşkın ortaya çıkmasının ardından magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Anıl Tetik, İdo Tatlıses ile olan dostluğunu bitirdi.
- BIST 115.147
- Altın 163,642
- Dolar 3,8058
- Euro 4,6547
- İstanbul 9 °C
- Ankara 0 °C
- Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk!
- Afrin Harekatının Detayları Belli Oldu
- NASA'dan Türkiye'ye Kar Uyarısı!t
- 11 Yıldır Çözülemeyen Hrant Dink Davası Hangi Aşamada?
- Rus Askeri Afrin'den Çekiliyor
- Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı!
- Afrin Açıklaması!
- O Soruyu Duyunca Kaçtı!
- Dans Hocamdan Dayak Yedim
- Arkadaşının Eski Aşkı Çıktı!
- Şükran'a Caner Engeli!
- İstanbulkart Tarih Oluyor!
- Yurtta Karne Heyecanı
- Skandalı Ortaya Çıkaran Personel Konuştu!
- Sloganı Belli Oldu
Arkadaşının Eski Aşkı Çıktı!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, Yasemin Şefkatli’yle yaşadığı aşkı, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İdo'nun yeni sevgilisiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Meğer İdo'nun yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli, İdo'nun yakın arkada
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı!Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasında 15 ay sonra karar çıktı.
O Soruyu Duyunca Kaçtı!Bergüzar Koral, Çocuk İşçiler temalı kısa film festivalinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Dans Hocamdan Dayak YedimBir dergi için objektif karşısına geçen Nesrin Cavadzade, çarpıcı açıklamalar yaptı
Arkadaşının Eski Aşkı Çıktı!İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, Yasemin Şefkatli’yle yaşadığı aşkı, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İdo'nun yeni sevgilisiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Meğer İdo'nun yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli, İdo'nun yakın arkada
Şükran'a Caner Engeli!Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen oyuncular Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti. İkilinin samimiyetinden Caner Erkin’in rahatsızlık duyduğu öğrenildi.
- 17:36 - Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk!
- 17:33 - Afrin Harekatının Detayları Belli Oldu
- 17:30 - NASA'dan Türkiye'ye Kar Uyarısı!t
- 17:29 - 11 Yıldır Çözülemeyen Hrant Dink Davası Hangi Aşamada?
- 17:26 - Rus Askeri Afrin'den Çekiliyor
- 17:25 - Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı!
- 14:08 - Afrin Açıklaması!
- 13:58 - O Soruyu Duyunca Kaçtı!
- 11:56 - Dans Hocamdan Dayak Yedim
- 11:49 - Arkadaşının Eski Aşkı Çıktı!
- 11:28 - Şükran'a Caner Engeli!
- 11:24 - İstanbulkart Tarih Oluyor!
- 11:23 - Yurtta Karne Heyecanı
- 11:12 - Skandalı Ortaya Çıkaran Personel Konuştu!
- 10:53 - Sloganı Belli Oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim