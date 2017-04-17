Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, referandum sonuçları sonrasında Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Arınç, "Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" tweetini attı.
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Arınç'tan referandum sonrası ilk açıklama
Referandum sonuçlarına dair açıklamada bulunan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" dedi.
Etiketler: ARINÇ, REFERANDUM
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