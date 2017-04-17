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Arınç'tan referandum sonrası ilk açıklama

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Arınç'tan referandum sonrası ilk açıklama
Referandum sonuçlarına dair açıklamada bulunan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, referandum sonuçları sonrasında Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Arınç, "Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" tweetini attı.

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