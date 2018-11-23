Arınç ve Bayraktar’ı sıkıntıya sokacak itiraflar

FETÖ imamı Muhammet Köleoğlu, AKP’nin Trabzon İl Başkanlığı için dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem’in kendisine danıştığını iddia etti.

FETÖ imamı Muhammet Köleoğlu, AKP’nin Trabzon İl Başkanlığı için dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem’in kendisine danıştığını iddia etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) “Trabzon ve Gümüşhane il imamı” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muhammet Köleoğlu, “Devletime hizmet etmek için her türlü yardıma hazırım” diyerek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; Köleoğlu, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne 19 kişilik ‘'Siyasi ve bürokratik referans'' listesi sundu. Listede yer alan Bülent Arınç, Erdoğan Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, Orhan Gümrükçüoğlu'nun tanıklığını da talep eden Köleoğlu, AKP'nin il başkanı atamadan önce kendisinden görüş alındığını öne sürdü.

HER ŞEYİ ANLATTIM

Devletin ve hukukun emrindeyim. 2013 Mayıs sonrası Trabzon'a geldim, dershaneler krizi patlak verdi. Orhan Gümrükçüoğlu (Trabzon Belediye Başkanı) bizi destekledi. Burs, kurban, himmet, sohbet, fakirlere vardım tüm faaliyetlerde bulundum.

İL BAŞKANI SORULDU

Gümüşhane'de il abiliği yaparken AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Ekrem Erdem benim konumumu bildiğini söyleyerek “Ercan Çimen'den (Şu anda Gümüşhane Belediye Başkanı) il başkanı olur mu, referansınız önemli” dedi. Ercan Bey il başkanı oldu.

REKTÖR-BAKAN

Benim konumumu bildikleri halde devletin rektörü, valisi, bakanı beni muhatap alarak ziyaret etmişler birçok programa davet etmişler, başta olimpiyatlar olmak üzere gezi ve sosyal faaliyetlere katılmışlardır. Burs vermişler, kısaca bana itham edilen tüm faaliyetlerde yanımda olmuşlardır.

19 KİŞİLİK LİSTE

FETÖ imamı, mahkemeye ‘siyasi ve bürokrasi referanslarım' diye 19 kişinin ismini ve görevlerini de bildirdi. 19 kişilik listede, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Tavşanlı eski Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane eski Belediye Başkanı Mustafa Canlı, Gümüşhane eski Valisi Enver Salihoğlu, Gümüşhane eski milletvekilleri Feramüz Üstün, Kemalettin Aydın, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu, Trabzon Valisi Celil Öz, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü İhsan Günaydın da yer aldı.