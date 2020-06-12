Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, değeri 25.5 milyon dolar olan Hollywood’daki bir malikaneyi 13.7 milyon dolara satın aldı. Forbes listesinde dünyanın en zenginleri arasında yer alan 26 yaşındaki şarkıcının evi 10 bin metrekare üzerine kurulu. Los Angeles Times’ın haberine göre, Grande’nin evinde 300 şişelik bir şarap mahzeni, fitness stüdyosu, havuzu bulunuyor. 4 yatak odalı 7 banyolu malikanenin her odası okyanusa bakıyor.
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Ariana Grande 13.7 milyon dolara Hollywood’da ev satın aldı
Ariana Grande, Hollywood Hills'de 13.7 milyon dolara bir ev satın aldı. Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcının evinde 4 yatak odası, 7 banyosu, spor salonu var.
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