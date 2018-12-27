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Arda'nın benden çekeceği var

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Arda'nın benden çekeceği var
Berkay Arda turan'a tanzimat davası açacağını söyledi. "Arda'nın peşini bırakmıyacam. Ardanın benden çekecegi" var dedi.

Burnundan ameliyat olan şarkıcı, “Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu.Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı.Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim çocuğumun hakkı var” diyerek, sitem etti.Berkay, kendisine yumruk atan Arda Turan’a tazminat davası açacağını söyledi.

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