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Arda ve Berkay'ın kavga ettiği mekan!

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Uğur Güneri

Arda ile Berkay'ın kavga ettiği mekanı, gazetede yöneticiliğini yaptığım dönemde çok emek verdiğim, günümüzün başarılı köşe yazarı Mevlüt Tezel kardeşim bakın nasıl anlatmış:
....
"Bu mekan, sahibi Umut Evirgen'in gazetecilere saldırdığı yer olmasıyla da meşhur.
Normalde burası pizzacı ama bir dolabın içinden mekana girildiği için adı Gizli Kalsın.
60-70 metrekarelik bu yer ünlülerin uğrak yeri olduğu ve bazı magazincilerin de beleş yiyip içip arada DJ'lik yapıp sonra da sürekli bu mekanı ve sahibi hakkında övücü yazılar yazdıkları için meşhur oldu.
Normalde o küçücük, basık, kapalı mekana kim gider ki?"

 

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