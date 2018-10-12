Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!

Ünlü futbolcu Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir eğlence merkezinde ünlü sanatçı Berkay ile yaşadığı olay nedeniyle Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi.

Yaklaşık 3 saat süren ifadesinin ardından emniyetten ayrılan Arda Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ARDA'NIN EMNİYET'TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yıldız futbolcunun ifadesi şu şekilde:

"Gece kulübüne eğlenmeye gittim yanımda Burak Yılmaz vardı. O sırada ben otururken Berkay yanıma geldi, ensemden tuttu. Ne oluyor derken tartıştık ben ona vurdum.

Sonra tacizle suçlandığımı öğrendim. Ben kadını tanımıyorum. Tanımadığım kadının evli olduğunu nereden bilebilirim.

Diyorlar ki 'tuvalete giderken dokundu'. Görüntülerde, ben tuvalete hiç gitmemişim. Kadın yalan söylüyor. Kamera görüntüleri izlendiğinde bu çok net olarak ortaya çıkacak.

Basına konu farklı şekilde yansıyınca Berkay'ın yanına gittim.

Berkay dedi ki 'ben seni tanıyorum kaptan, böyle bir şey yok' dedi. Ben de, 'eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan, al silah burada. Ben senden şikayetçi değilim, ne yaparsan yap olmayacağım da' dedim.

O sırada koltuktaki silah kazayla patladı."

Öte yandan, sözü geçen silahın, Arda'nın ruhsatlı silahı olduğu öğrenildi.

BERKAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ünlü futbolcu Arda Turan ile sanatçı Berkay arasında yaşanan olaya ilişkin, sanatçı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer basın açıklaması yaptı.

“Olayın neresinden bakarsanız çok çirkin ve izahı dahi mümkün değildir”

Avukat Mermer, “Ağır bir ameliyat geçirdi, burada Arda Turan'ın yapmış olduğu, olayın neresinden bakarsanız bakın, çok çirkin ve izahı dahi mümkün değildir. Az önce de söylediğim gibi olay adli mercilere intikal etmiştir. Hem bu aşamada, hem de dava aşamasında olayın takipçisi olacağız. Bu yasal süreç içerisinde belki başka davalarda açmayı düşünüyoruz” dedi.

“Yere bir el ateş ediyor”

Yaşanan olayı anlatan avukat Mermer, “Bu hastaneye değil, burada bir bilgi kirliliği var. İlk müdahale olan hastaneye gidince, arkasından Arda Turan ve arkadaşları geliyor ve silah olayı orada gerçekleşiyor. Yere bir el ateş edilmiş. Bu durum emniyetteki kayıtlarda var ve tespit edilmiş. Müvekkilimin beyanına göre, apar topar yardımcılarıyla birlikte hastaneye gidiyor, arkasından Arda Turan'da yanında 6-7 kişi olduğunu tahmin ettiğimiz kişilerle hastaneye geliyor ve baş başa konuşmak istediğini söylüyor. Müvekkilimde tamam diyerek acile yakın bir odaya geçerek orada konuşuyorlar. Konuşmada, ‘Ben senin eşin olduğunu bilmiyordum, bilsem yapmazdım, çek vur beni bilsem yapmazdım' mahiyetinde bir şey söylüyor. Bunun üzerine müvekkilimde haklı olarak ‘Bilip bilmemen önemli değil, yaptığın terbiyesizlik gibi' mahiyette bir şey söyleyince yere bir el ateş ediyor” diye konuştu.