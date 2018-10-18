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Arda Turan'a FETÖ soruşturması

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Arda Turan'a FETÖ soruşturması
FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına ilişkin futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Bursaspor eski teknik direktörü Bülent Korkmaz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Vatan Gazetesi'nden Elif Altın'ın haberine göre, ünlü futbolcular hakkındaki soruşturmanın “FETÖ terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına karar verecek. Belözoğlu, Turan, Buruk ve Korkmaz hakkındaki soruşturma dosyaları ayrı ayrı yürütülüyor.

6 FUTBOLCUNUN DAVASI VAR

Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.

EN SON BERKAY'LA YAŞADIĞI KAVGA İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Başakşehirli futbolcu Arda’nın, şarkıcı Berkay Şahin'le yaşadığı kavgadan dolayı 12.5 yıl hapsi isteniyor. Kulübü de Arda Turan'a 2.5 milyon lira ceza kesmişti.

 

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