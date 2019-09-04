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ARDA TURAN'A DAVA ŞOKU!

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ARDA TURAN'A DAVA ŞOKU!
İstanbul Sütlüce’de futbolcu Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararlarının karşılanmadığı gerekçesiyle ünlü futbolcuya ve kardeşi Okan Turan’a tazminat davası açtı.

Sacitaslan.com'un haberine göre;  Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde Temmuz 2018’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması oluşmuş ve 4 katlı Ertürk Apartmanı tahliye edilmesinin ardından çökmüştü. Binaları çöken apartman sakinleri, Arda Turan ve kardeşi Okan Turan hakkında, zararları karşılanmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ertürk Apartmanı sakinleri, suç duyurusuna karşın zararları karşılanmadığı gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde apartman sakinleri, maddi ve manevi tazminat taleplerini dile getirdi. 

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