Arda Turan'a 12,5 yıl hapis istemi!

Arda Turan hakkında şarkıcı Berkay Şahin'i darp ettiği olayla ilgili dava açıldı. Turan, ruhsatsız silah bulundurma ve kasten adam yaralamadan yargılanacak

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, Emirgan'daki bir mekanda kavga etmişti. Turan'ın burnunu kırdığı şarkıcı Berkay tedavi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu oldu. Ünlü şarkıcının, avukatı futbolcu Arda Turan için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Habertürk TV'nin haberine göre; Arda Turan hakkında şarkıcı Berkay Şahin'i darp ettiği olayla ilgili dava açıldı. Turan, ruhsatsız silah bulundurma ve kasten adam yaralamadan yargılanacak.

AA'daki detaya göre ise; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan'a 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

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