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Arda Turan Özge Ulusoy'la aşk mı yaşıyor?

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Arda Turan Özge Ulusoy'la aşk mı yaşıyor?
Aslıhan Doğan'dan ayrılan Arda Turan gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Sosyal medyayı sallayan haberin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Barcelona'da top koşturan Arda Turan, Özge Ulusoy ile görüldü.

Arda Turan bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan'dan ayrıldı. Ünlü futbolcu ayrılığı Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu. Sosyal medyayı sallayan haberin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Barcelona'da top koşturan 30 yaşındaki Arda Turan gönlünü 35 yaşındaki Özge Ulusoy'a kaptırdı.

İkili önceki akşam arkada grubuyla gittikleri gece kulübünde birlikte eğlendi ve gecenin sonuna mekandan el ele ayrıldı. 

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı ile olan 6 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda ani bir kararla bitirmişti.

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