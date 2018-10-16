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Arda Turan, Berkay kavgasında sürpriz tanık!

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Arda Turan, Berkay kavgasında sürpriz tanık!
Arda Turan ve Berkay Şahin'in kavga olayını yakından takip eden Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Kavga hakkında konuşan Erdinç, "Berkay Şahin'in avukatı delillerini toparlamak için önemli tanıklar bulmuş. Özellikle taciz konusunda bir tanık, Arda'nın taciz ettiğini iddia ediyor" dedi.

NELER OLDU?
Futbolcu Arda Turan'ın, 9 Ekim Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddia edilmişti. Özlem Şahin ''Arda 'Evli olmasaydım, seni kaçırmazdım' diye bana sarktı. Onu uyardım'' demişti.
Özlem Şahin durumu eşi Berkay'a söyleyince, kıyamet kopmuştu. Arda, Berkay'ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etmişti.

'HEMEN TUTUKLAYIN'
Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup Arda Turan'ın 'tehdit', 'genel güvenliği tehlikeye sokma', 'taciz', 'adam yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanmasını talep etti.

Başsavcılık, Arda Turan'a 12.5 yıla kadar, Berkay hakkında ise 'hakaret' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Berkay'ın menajerlik şirketi ''Sanatçımız 14 konserini iptal etmek zorunda kaldı'' diyerek Arda Turan'a 1 milyon liralık dava açacaklarını söyledi.

'ASLA VAZGEÇMEM'
Arda Turan'ın da karşı davaya hazırlandığı ortaya çıktı. Arda yakınlarına şöyle söyledi: ''Bana attıkları taciz yalanı nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş büyüklükte, gelmiş geçmiş en büyük tazminat davasını açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Davadan asla vazgeçmem.

 

 

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